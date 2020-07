Stasera in tv, 22 luglio, su Italia1 un altro episodio della serie Chicago Fire

22 luglio 2020 a

Stasera in tv, 22 luglio, su Italia1 va in onda un'altra puntata della serie Chicago Fire: si tratta dell'episodio 9 della settima stagione dal titolo "Una famiglia" (ore 21,25).

Stasera in tv, 22 luglio, su Rai2 va in onda un episodio della serie N.C.I.S.

La trama: la 51 risponde ad una chiamata per un caos in autostrada e Cruz scopre che Chloe è una delle vittime rimaste ferite. Nel frattempo, Casey si avvicina a Naomi per le indagini su una fabbrica che era coinvolta in una serie di incendi, tra cui nel parcheggio delle roulotte. A Foster, invece viene proposta un’offerta per tornare a studiare medicina, ma lei decide di restare come paramedico. Severide è sempre più geloso di Kidd, soprattutto quando scopre che si è incontrata con l’amico Tyler in un pub. Dopo aver passato la notte con Naomi, Casey dovrà vedersela con un emergenza che lo riguarda da vicino