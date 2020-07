Stasera in tv, 22 luglio, su Rete4 va in onda il film "Ticker". La trama

22 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 22 luglio, su Rete4 va in onda il film "Ticker" (ore 21,25). Pellicola americana del 2001 con la regia di Albert Pyun. Nel cast ci sono Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore e Jaime Pressly.

Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020, Superquark su Rai1: anticipazioni

La trama: San Francisco, il detective Ray Nettles e il suo partner Art "Fuzzy" Rice devono vedersela con la pericolosa gang terroristica capeggiata da Swan. Dopo l'arresto della bella scienziata Claire Manning, che fa parte della banda, Swan ne pretende il rilascio e per ottenerlo minaccia attentati dinamitardi a oltranza in tutta la città. Nettles si rivolge perciò a Frank Glass, esperto in esplosivi...