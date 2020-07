Stasera in tv, 22 luglio, su Rai2 va in onda un episodio della serie N.C.I.S.

22 luglio 2020 a

Stasera in tv, 22 luglio, su Rai2 va in onda un'altra puntata della serie N.C.I.S. a partire dalle ore 21,45 (si tratta dell'episodio numero 15 della sedicesima stagione del fortunato polieziesco americano). Il titolo è "Omicidio all'equatore".

La trama: durante un Battesimo dell'Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per celebrare il passaggio di una nave della Marina a ttraverso il "Parallelo Zero", viene avvistato un corpo senza vita in mare...