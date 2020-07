Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020, su Rai Movie "Big Daddy" con Adam Sandler

22 luglio 2020 a

La proposta di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) per la serata di oggi, mercoledì 22 luglio alle 21.20 è la commedia “Big Daddy” con Adam Sandler e Layla Maloney. Sonny è un adulto immaturo, laureato in legge, ma senza lavoro stabile e con una fidanzata,

Vanessa, desiderosa solo di realizzarsi nella vita. Sonny divide un appartamento a Manhattan con un suo amico del college, Kevin, che contrariamente al protagonista è affermato sia nel lavoro che nella vita: è infatti un avvocato prossimo alle nozze con la sua ragazza Corinne.

Un giorno, mentre Kevin sta andando in Cina per affari, Sonny riceve un'inaspettata visita da un bambino di 5 anni, Julian, insieme ad una lettera destinata a Kevin nella quale c'è scritto che quel bambino è il figlio dello stesso, lasciatogli dalla madre venuta a mancare pochi giorni prima. Sonny tenta allora di contattare i servizi sociali, ma poiché questi sono chiusi per il Columbus Day, decide di tenerlo fino al giorno seguente cercando di fare amicizia con il bambino. Il giorno dopo Sonny, spacciandosi per Kevin, cioè il padre naturale, decide di adottare il bambino finché gli assistenti sociali non gli troveranno una nuova famiglia…