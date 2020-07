Caterina Balivo nuota a Favignana e mette in mostra un lato B da urlo

22 luglio 2020 a

Continua l'estate italiana di Caterina Balivo. La conduttrice sta trascorrendo parte delle sue vacanze in Sicilia, a Favignana, dove nel weekend si è sposata la sorella Sarah. In precedenza Caterina aveva trascorso parte delle sue vacanze in Toscana, all'Argentario, dove suo marito possiede una casa con una vista bellissima sul mare.

Sarah Balivo, matrimonio a Favignana. La sorella di Caterina ha sposato il fidanzato storico Piero

Caterina su Instagram immortala tutte le sue vacanze e nell'ultimo aggiornamento s'intravede in acqua - statuaria e con un lato B in bella mostra - mentre "utilizza" la figlia Cora come una sorta di tavoletta per un bagno sexy ma carico anche di affetto materno.