Beautiful, anticipazioni: Thomas fuori controllo compirà un omicidio

Le anticipazioni americane di Beautiful riguardano la posizione di Thomas, ormai completamente fuori controllo. Pur di tenere nascosto lo scambio di culle ed avere Hope tutta per sé, tra le altre malefatte, Thomas si macchierà di un omicidio. Il Forrester speronerà e manderà fuori di strada Emma, dopo aver capito che la ragazza ha scoperto la verità su Phoebe/Beth e aver intuito la sua intenzione di avvertire la Logan. L'incidente in cui sarà coinvolta e che porrà fine alla sua giovane vita, alimenterà il senso di colpa in Xander, anche a lui a conoscenza dell'inganno ai danni di Hope, Liam e della stessa Steffy. Queste puntate, a breve in onda negli Usa, saranno poi trasmesse successivamente in Italia.