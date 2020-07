Ballando con le stelle, ecco perché Samanta Togni ha deciso di lasciare

22 luglio 2020 a

Samanta Togni, già regina di Ballando con le stelle, regala ai fan una intervista collettiva: loro mandano le domande via Instagram e lei risponde. Ovviamente non poteva mancare un quesito proprio su Ballando con le stelle. Una fan scrive: "Sei fantastica, mancherai molto a Ballando. Eri un volto storico per tutti noi". Samanta replica: "Molti mi chiedono perché non farò più Ballando... penso che nella vita ci sia un tempo per tutto... e per me “s’è fatta una certa...”(come suggeriscono le immagini)".

Pubblica una foto con un piccolo cartone: il pupazzetto di una anziana che balla. Immediato il commento di Carolyn Smith, componente della giuria del fortunatissimo programma di Milly Carlucci: "Mi mancherai moltissimo". E lei risponde con tre cuoricini.