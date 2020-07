Stasera in tv 21 luglio in seconda serata su Iris il film Tamburi lontani. La trama e il cast

21 luglio 2020 a

E' Tamburi lontani il film in programma stasera in tv 21 luglio in seconda serata sul canale Iris, a partire dalle ore 22.58. Si tratta di un western del 1951, girato negli Stati Uniti per la regia di Raoul Walsh

Cast stellare con Gary Cooper, Mari Aldon, Richard Webb, Arthur Hunnicutt. La storia è quella del capitano Wyatt, a cui hanno ucciso la moglie: era una splendida principessa indiana. L'uomo medita vendetta contro gli indiani Seminole ribelli. Dopo aver distrutto un fortino dove indiani e contrabbandieri tenevano armi e ostaggi, cerca di scampare agli inseguitori e di portare in salvo i suoi uomini.