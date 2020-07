Stasera in tv 21 luglio, su Cielo in seconda serata il film piccante Il dio serpente. La trama

21 luglio 2020 a

Stasera in tv 21 luglio su Cielo in seconda serata è in programma, a partire dalle ore 23, il film Il dio serpente. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1970 in Italia, la regia fu curata da Piero Vivarelli. Gli attori protagonisti sono Nadia Cassini e Beryl Cunningham. Ai Caraibi la splendida Paola si converte alla religione del dio serpente. La donna dimentica completamente tutto il suo passato, compresa la morte del marito, per potersi dedicare all'adorazione del suo meraviglioso totem. E' pervasa da un misterioso e profondo senso di vera felicità, pronta ad immolarsi davanti al suo nuovo dio.