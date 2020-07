Film stasera in tv 21 luglio, su Rai Movie in seconda serata Suite francese: una incredibile storia d'amore

21 luglio 2020 a

Si intitola Suite francese il film in programma stasera in tv, 21 luglio, su Rai Movie a partire dalle ore 23.05. Si tratta di una pellicola di genere drammatico realizzata nel 2014 tra Regno Unito, Francia e Belgio. La regia è di Saul Dibb. Il cast è composto da Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Ruth Wilson, Tom Schilling, Harriet Walter, Alexandra Maria Lara, Eileen Atkins, Margot Robbie, Lambert Wilson. Il film è ambientato durante i primi anni dell'occupazione tedesca in Francia, nel corso della seconda guerra mondiale. E' la storia della bella Lucile Angellier che vive in un villaggio francese e attende notizie del marito prigioniero di guerra. La convivenza con la suocera è pesante. Poi un raffinato ufficiale tedesco viene dislocato nella sua abitazione e la donna inizia ad esplorare i suoi sentimenti.