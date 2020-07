Elettra Lamborghini, c'è la data delle nozze con Afrojack: il matrimonio in tv

21 luglio 2020 a

C'è la data delle nozze fra Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack, dj olandese Nick van de Wall. Dagospia ha rivelato che si terranno il 6 settembre 2020. Il conto alla rovescia è cominciato per il giorno più bello della Twerking Queen e non sono finite le anticipazioni. La location sarà una villa sul lago di Garda.

E ci sarà anche una esclusiva tv. Fanpage.it riporta che Silvia Toffanin, che già in passato aveva avuto ospite la cantante nel suo salotto, è riuscita ad conquistarsela: Verissimo seguirà le nozze in diretta.

Video su questo argomento Elettra Lamborghini si riprende a letto col fidanzato Afrojack: "Si è addormentato fra i miei te***ni" Video Federico Sciurpa

In questi giorni intanto, continuano le prove dell'abito da sposa di Elettra, in giro per gli atelier di Milano. Insieme a lei, un wedding planner d'eccezione, Enzo Miccio.