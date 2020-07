Stasera in tv 21 luglio, su Canale 5 in seconda serata torna Station 19

21 luglio 2020 a

Stasera in tv, 21 luglio, in seconda serata su Canale 5 a partire da mezzanotte e un quarto (in realtà quindi sarebbe il palinsesto del 22) torna la serie Station 19. Si tratta della fiction sulla vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 di Seattle. La squadra stavolta risponde ad una chiamata per un incendio, ma il capitano Pruitt ha un malore che mette in gioco la leadership della stazione e costringe il vigile del fuoco Andy Herrera a farsi avanti. Come sempre non mancano i colpi di scena e le emozioni che hanno fatto di Station 19 una serie particolarmente amata negli Stati Uniti.