Benedetta Rossi scompare dai social: "Nauseata da me stessa, ho avuto un blocco mentale"

"Nauseata da me stessa, ho avuto un blocco mentale". Sull'account Instagram, a parlare è Benedetta Rossi, food influencer. seguitissima sul web in “Fatto in casa per voi”.

Benedetta spiega ai follower il motivo, la stanchezza dal lavoro: “Mi scuso per avervi trascurato sui social, ma sono state giornate dure. Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l’idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti ad una telecamera. Ero nauseata da me stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c’erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale“.

Per Benedetta Rossi ritorno in televisione previsto per domenica prossima.