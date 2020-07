Film stasera in tv 21 luglio in seconda serata su Rete 4: C'era un cinese in coma con Carlo Verdone e Beppe Fiorello. La trama

21 luglio 2020 a

a

a

Il film in programma stasera in tv, 21 luglio, in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 23.54 è C'era un cinese in coma. E' una commedia del 2000 realizzata in Italia per la regia di Carlo Verdone che fa anche parte del cast insieme a Beppe Fiorello, Marit Nissen, Anna Safroncik, Nanni Tamma, Antonia Liskova. Un agente è in difficoltà a causa dei suoi attori cabarettisti. Decide allora di mandare sul palco il suo autista, Nicky Renda. E Nicky si scopre particolarmente portato per il palcoscenico. Il suo è un successo clamoroso che va oltre ogni più rosea aspettativa.