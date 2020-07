Stasera in tv 21 luglio, su Rai 1 in seconda serata Codice la vita è digitale. Conduce Barbara Carfagna

21 luglio 2020 a

Codice la vita è digitale. Stasera in tv in seconda serata su Rai 1, a partire dalle ore 23.35, torna la trasmissione di approfondimento condotta da Barbara Carfagna. Internet rappresenta una vera e propria rivoluzione. Un cambiamento che forse non ha precedenti simili nella storia dell'umanità. Il digitale sta modificando l'evoluzione dell'uomo, ma anche quella della società, per certi versi in maniera imprevista. Il futuro nei paesi che sono tecnologicamente più avanzati è già il presente. Viaggio tra i centri di ricerca più avanzati, sia all'estero che in Italia, per capire come i cambiamenti stanno modificando non solo il nostro modo di vivere, ma anche la nostra identità.