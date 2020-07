Stasera in tv, 21 luglio, su La7 il talk "In Onda". Tra gli ospiti Giorgia Meloni e Roberto Gualtieri

21 luglio 2020 a

Stasera in tv, 21 luglio, su La7 c'è "In Onda" a partire dalle 20,30. Tra gli ospiti del talk condotto da David Parenzo e Luca Telese, ci sono Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), il ministro Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Francesca Mannocchi (regista cinematografico), il professor Alberto Zangrillo, la saggista Michela Marzano e il professor Fabrizio Pregliasco. I temi d'attualità saranno al centro della discussione nel corso della trasmissione.che va in diretta ogni giorno dal lunedì al sabato.