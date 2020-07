Stasera in tv 21 luglio su Italia 2, Scuola di polizia 6: la trama e gli attori

21 luglio 2020 a

Scuola di polizia 6: la città è assediata è il film in programma stasera in tv, 21 luglio, su Italia 2 a partire dalle ore 21.20. Commedia del 1989 realizzata negli Stati Uniti per la regia di Peter Bonerz e Mike Beck, vede nel cast G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, Bubba Smith, Michael Winslow. L'ennesima pellicola della serie scuola di polizia. Stavolta il comandante Lassard e i suoi uomini, devono sgominare la banda di un misterioso criminale che vuole fare un'enorme speculazione urbanistica. Si tratte del penultimo film di scuola di polizia, probabilmente uno dei peggio riusciti. Nel frattempo sono diversi gli attori che hanno rinunciato a continuare l'avventura.