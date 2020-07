Serie tv su Totti: Greta Scarano interpreta Ilary Blasi. Chi è l'attrice romana

21 luglio 2020 a

Cast romano doc per la serie tv su Francesco Totti - dal titolo "Speravo de morì prima" - che nel 2021 sarà visibile su Sky (sei puntate). Pietro Castellitto, figlio di Sergio, interpreterà il numero dieci della Roma mentre sarà Greta Scarano a mettersi nei panni di Ilary Blasi.

La serie tv su Totti: Pietro Castellitto interpreta il numero dieci giallorosso. Il video dello sketch

Greta ha 33 anni e dopo aver recitato in teatro in Italia e negli Stati Uniti, aver girato alcuni videoclip e cortometraggi, partecipa alla soap opera Un posto al sole, dove per un paio d'anni interpreta il ruolo di Sabrina Guarini, poi è una delle protagoniste femminili di Romanzo criminale - La serie, in cui interpreta il ruolo di Angelina, ma il grande successo arriva nel 2015 quando interpreta Viola nel secondo film di Stefano Sollima, "Suburra", che nel 2016 le fa aggiudicare il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d'Oro come rivelazione dell'anno. Nel 2016 partecipa al film "La verità sta in cielo" di Roberto Faenza, basato sulla sparizione di Emanuela Orlandi, in cui recita il ruolo di Sabrina Minardi, amante di Enrico De Pedis. Nel febbraio 2017 esce al cinema Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia (suo attuale compagno), secondo capitolo della trilogia cinematografica. Per questi ultimi due film viene candidata ai Nastri d'argento 2017 come migliore attrice protagonista. Nel 2018 è nel cast della serie "La linea verticale" per la quale riceve il Premio Flaiano alla migliore interpretazione femminile, e interpreta Emanuela Loi nel film tv "Liberi sognatori - La scorta di Borsellino". Ora la sfida di interpretare Ilary Blasi.