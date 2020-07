Stasera in tv 21 luglio su Tv8: Una calda estate. La trama del film

21 luglio 2020 a

Film stasera in tv 21 luglio a partire dalle ore 21.25 su Tv8. Si tratta di Una calda estate, commedia romantica del 2009 realizzata negli Stati Uniti. La regia è di Betty Kaplan e nel cast figurano Vanessa Marcil, Casper Van Dien, Tessie Santiago, Jacqueline Pinol, Jon Seda. La trama: quella tra Margarita, Viviana e Anabel è una amicizia che va avanti fin da quando sono ragazze. Condividono gioie e dolori nonostante carriere diverse. La prima è un quotato avvocato, mentre Viviana si fa chiamare Vivian per non far sapere ai colleghi di avere una discendenza latina. La terza è mamma a tempo pieno. Il compagno di Margarita vorrebbe che lei scegliesse la famiglia, ma quando il suo ex amante torna in città tutto si complica.