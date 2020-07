Film stasera in tv 21 luglio, su Paramount Network c'è Arnold Schwarzenegger nei panni del super eroe: la trama

21 luglio 2020 a

a

a

Last action hero - L'ultimo grande eroe è il titolo del film in programma stasera in tv 21 luglio su Paramount Network a partire dalle ore 21.10. Pellicola di avventura del 1993, realizzata negli Stati Uniti grazie alla regia di John McTiernan. Nel cast troviamo Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance, F. Murray Abraham. La trama: è un biglietto magico a permettere al piccolo Benedict di entrare nel mondo dei film del suo eroe preferito, Slater. Quando i due si ritrovano improvvisamente nei guai, il biglietto viene utilizzato per il viaggio inverso. Il problema è che Slater non si ambienta nella realtà e alla fine preferisce tornare nella dimensione dell'illusorio.