Film stasera in tv 21 luglio, su Cine 34 c'è Amarsi un po' con Claudio Amendola: la trama

Amarsi un po'. La commedia realizzata nel 1984 con la regia di Carlo Vanzina è il film di stasera in tv, 21 luglio, su Cine 34. Nel cast troviamo Claudio Amendola, Tahnee Welch, Virna Lisi, Riccardo Garrone. Si tratta di un grande classico. La trama: dopo mille sacrifici Marco è riuscito a comprarsi una motocicletta e mentre la sta provando si scontra con l'auto di Cristina. Lei è la rampolla di una nobile famiglia romana ma sta guidando senza patente. Tra i due invece della lite scocca la scintilla ma è soltanto l'inizio di una complessa e travagliata storia. Marco per amore finisce per ritrovarsi ferito gravemente.