La serie tv su Totti: Pietro Castellitto interpreta il numero dieci giallorosso. Il video dello sketch

Sarà Pietro Contento Castellitto, 29 da compiere a dicembre, a interpretare Francesco Totti nella serie tv dal titolo "Speravo de morì prima". Figlio d'arte - i suoi genitori sono Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini - ha esordio nel cinema a 13 anni in una piccola parte del film del padre "Non ti muovere". Laureato in filosofia alla Sapienza di Roma, nel 2018 ha intepretato Secco in "La profezia dell'armadillo" vincendo il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento 2019.

Simpatico lo sketch andato in onda su Sky per "promuovere" la serie. Castellitto jr e Totti appaiono in una sala di montaggio e danno vita a un dialogo esilerante sulla somiglianza e il peso dei due.