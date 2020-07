Film stasera in tv 21 luglio, su La5 c'è Scrivimi una canzone: la trama e gli attori

21 luglio 2020 a

Stasera in tv 21 luglio su La5 il film Scrivimi una canzone, a partire dalle ore 21.10. Si tratta di una commedia romantica, realizzata con la regia di Marc Lawrence negli Stati Uniti nel 2007. Del cast fanno parte Hugh Grant, Drew Barrymore, Scott Porter, Haley Bennett, Matthew Morrison. La storia. A una pop star degli anni Ottanta, ormai in declino, viene proposta una bella occasione: scrivere una canzone per l'idolo del momento e cantarla insieme a lei. Si rende conto, però, che il tempo a disposizione è troppo poco e rischia un clamoroso flop. Ad accorrere in suo aiuto è una donna che irrompe nella sua vita e non solo lo sostiene nella realizzazione del brano, ma lo fa innamorare.