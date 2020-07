Film stasera in tv 21 luglio, su Nove Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini. La trama

21 luglio 2020 a

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini è il titolo del film in programmazione stasera in tv, 21 luglio, su Nove a partire dalle ore 21.25. Genere fantastico, è stato realizzato nel 2010 tra Stati Uniti e Canada per la regia di Chris Columbus. Particolarmente ricco il cast: Logan Lerman, Kevin McKidd, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Uma Thurman, Rosario Dawson, Pierce Brosnan, Sean Bean, Steve Coogan, Joe Pantoliano, Melina Kanakaredes, Catherine Keener. E' la storia di un adolescente dislessico che per la sua sindrome di deficit di attenzione sta per essere espulso da scuola. Scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone e si trasferisce nell'Olimpo.