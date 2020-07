Stasera in tv 21 luglio film su Cielo: Elvis & Nixon. Il cast e la trama

21 luglio 2020 a

Stasera in tv 21 luglio su Cielo il film Elvis & Nixon a partire dalle ore 21.20. Genere storico e commedia per la regia di Liza Johnson, vede nel cast la presenza di Kevin Spacey, Michael Shannon, Alex Pettyfer, Colin Hanks, Johnny Knoxville. La trama: il sogno nel cassetto di Elvis Presley è quello di essere nominato agente federale dal presidente Richard Nixon. Elvis chiede udienza alla Casa Bianca, ma il presidente Nixon snobba la rock star, che lascerebbe volentieri alla porta senza l'intervento della figlia, fan accanita di Presley, e dei suoi consiglieri che ritengono quell'incontro provvidenziale alla luce delle prossime elezioni. Ricevuto nello studio ovale, Elvis ottiene l'investitura in cambio di un autografo e di una fotografia.