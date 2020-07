Film in tv, stasera 21 luglio su Iris Pistole roventi: la trama

21 luglio 2020 a

Pistole roventi è il film in programma stasera in tv su Iris a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola western del 1966 realizzata negli Stati Uniti. Regia Earl Bellamy. Del cast fanno parte Audie Murphy, Joan Staley, Warren Stevens, Edgard Buchanan. La trama: lo sceriffo Chad viene colpito dal suo vice, a tradimento, mentre cerca di bloccare un treno atteso al barco da una banda di banditi. La rapina viene messa a segno, lo sceriffo e il suo vice fanno ritorno in città. Trovano però una situazione disperata: il mancato arrivo dell'oro trasportato dal convoglio, infatti, ha mandato in crisi tutte le banche e quindi l'economia della città.