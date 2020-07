Stasera in tv 21 luglio su Rai Movie, Robin e Marian: Sean Connery e Audrey Hepburn. La trama del film

21 luglio 2020 a

Robin e Marian è il titolo del film in programma stasera in tv, 21 luglio, su Rai Movie. Si tratta di una pellicola drammatica realizzata nel 1976 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per la regia di Richard Lester. Il cast è davvero da applausi con Sean Connery, Audrey Hepburn, Ian Holm, Richard Harris. E i protagonisti sono i leggendari Robin Hood e la sua amata Lady Marian. Robin fa ritorno in Inghilterra proprio per ritrovare il rapporto con la sua storica donna. Il sogno sentimentale, però, viene turbato dallo sceriffo di Nottingham. Alla fine la spunterà il cuore?