Linea Verde Estate, Marco Bianchi e Angela Rafanelli "girano" una puntata in Sicilia

21 luglio 2020 a

a

a

Continua il giro dell'Italia all'insegna di cibo, tradizioni e cultura di Linea Verde Estate. Marco Bianchi e Angela Rafanelli hanno infatti iniziato la settimana in Sicilia dove stanno girando una delle puntate che poi andranno in onda su Rai1.

x 1 / 4

I due conduttori hanno così potuto apprezzare Cefalù, Novara di Sicilia (con il suo mulino ad acqua "giorginaro") e Campogrande di Trini, degustando alcune delle prelibatezze locali: dalla ricotta al forno alle olive schiacciate passando per i classici cannoli. Sino a ora sono andate in onda le puntate "girate" in Abruzzo, in Molise all'isola d'Elba.