Caterina Balivo, la vacanza a Favignana continua: mare e buon cibo, la conduttrice in costume e a piedi scalzi

Sexy, ma raffinata ed elegante. Caterina Balivo continua a mandare in visibilio il popolo dei social che sta seguendo le sue vacanze. Dopo la parentesi in Toscana, all'Argentario, nella casa di famiglia, ora le ferie della conduttrice si sono spostate in Sicilia. A Favignana infatti nel weekend appena trascorso si è sposata la sorella Sarah - designer che ha partecipato all'edizione 2017 di Pechino Express - e così Caterina ne ha approfittato per restare nell'isola delle Egadi.

Sarah Balivo, matrimonio a Favignana. La sorella di Caterina ha sposato il fidanzato storico Piero

Una vacanza all'insegna del mare e del buon cibo. Come mostra nell'ultima foto postata su Instagram: costume nero intero, piedi scalzi e un magnifico panorama alle spalle, combinazione perfetta.