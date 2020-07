Rai1, cambio di programmazione: The Resident fa flop e viene sospeso. Stasera in tv, 21 luglio, "Come sorelle"

21 luglio 2020 a

Cambio di programmazione nella prima serata di Rai1. La serie tv "The Resident 2" è stata sospesa. Stasera non andrà in onda la seconda puntata dopo i risultati poco soddisfacenti in termini di ascolti. Al post della seconda stagione della serie americana andranno in onda le repliche della fiction italiana "Come sorelle".

Il medical drama americano nella prima puntata della seconda serie andata in onda la scorsa settimana, aveva riscontrato 1.818.000 spettatori pari al 10% di share. Resta da vedere se le altre puntate inedite di The Resident verranno trasmesse in un altro canale o si sposteranno in un'altra fascia.