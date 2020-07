Arisa, foto sexy con commento: "Grandi t*tte, grande cuore". I fan ammirati

21 luglio 2020 a

Arisa infiamma Instagram con uno scatto sul proprio account che scatena like e commenti dei fan. La cantante ha postato una foto in cui si mostra seduta per terra con un vestito un scollato che esalta il suo generoso décolleté. A corredo dell’immagine la didascalia in inglese che fa discutere i follower: “Big boobs, big heart”, scrive Arisa, che tradotto significa “Grandi tet*te, grande cuore”.

Uno scatto provocatorio quello di Arisa che ha ovviamente ispirato i commenti più disparati da parte dei suoi fan sul social nel quale la cantante spesso decide di apparire anche postando momenti di vita privata.