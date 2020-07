Il giovane Montalbano su Rai1 vince la gara degli ascolti tv di lunedì 20 luglio 2020

21 luglio 2020 a

Rai1 vince la gara degli ascolti tv di lunedì 20 luglio 2020. Le repliche de "Il giovane Montalbano" sono irraggiungibili anche per Rai2 con l'ultima puntata di "Made in Sud", che con 1.400.000 spettatori ha registrato il 7,09 % di share. Sono 3.818.000 gli telespettatori delle repliche de "Il giovane Montalbano 2", fiction interpretata da Michele Riondino Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Sarah Felberbaum. Il terzo episodio in replica, "Morte in mare aperto" ha totalizzato il 19,11% di share.

Il film di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità", con Rocco Papaleo, Maurizio Battista e Ariadna Romero in onda su Canale 5, ha registrato 2.022.000 telespettatori per uno share pari al 9,86%.



Su Italia1 "La Mummia – La Tomba dell'Imperatore Dragone" ha intrattenuto 1.214.000 spettatori , pari al 6,06% di share, mentre su Rai3 "Desconocido – Resa dei Conti" si è fermata a 809.000 telespettatori con il 3,85% di share. Meglio su Rete 4 l'appuntamento con il salotto di "Quarta Repubblica" di Nicola Porro: 796.000 spettatori con il 5.06% di share. Su La7 "Eden – Un Pianeta da Salvare" ne ha registrati 385.000 con il 2,24%, mentre su Tv8 "Chloe – tra seduzione e inganno" ha segnato 423.000 spettatori con il 2,03% di share.