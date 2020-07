Stasera in tv martedì 21 luglio 2020, Viaggi di nozze il film cult di Carlo Verdone su Rete4

21 luglio 2020 a

Il film Viaggi di nozze è un cult diretto da Carlo Verdone che va in onda stasera martedì 21 luglio 2020 in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play.

Viaggi di nozze, la trama e il cast - La pellicola segue le storie di tre coppie dal matrimonio alla luna di miele. Ivano e Jessica cercano di ravvivare la loro unione già soffocata dalla routine in luna di miele; Raniero e Fosca si sposano con la benedizione della defunta moglie di lui, e Giovannino e Valeriana sono alle prese con problemi familiari.

Nel cast del fiilm, Carlo Verdone Claudia Gerini, Cinzia Mascoli e Veronica Pivetti.