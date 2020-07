Stasera in tv, 21 luglio, su Rai1 un altro episodio di "The Resident"

21 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 21 luglio, su Rai1 va in onda l'episodio 4 della seconda stagione della serie "The Resident" (ore 21,25). La trama: Bell stringe un accordo segreto con la QuoVadis, garantendo all'azienda l'esclusiva per la fornitura di dispositivi medici. I soliti disaccordi con Austin, portano Mina a lavorare con la dott.ssa Voss, chirurgo ortopedico...Bell stringe un accordo segreto con la QuoVadis, garantendo all'azienda l'esclusiva per la fornitura di dispositivi medici. I soliti disaccordi con Austin, portano Mina a lavorare con la dott.ssa Voss, chirurgo ortopedico...