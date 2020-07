Temptation Island, Antonella Elia scandalizzata: cosa fa il fidanzato con la single. Anticipazioni quarta puntata

Pietro delle Piane e il video che non piace alla showgirl

Quarta puntata di Temptation Island su Canale 5, giovedì 23 luglio 2020. Al centro dell'attenzione c'è Antonella Elia. La showgirl, secondo le anticipazioni del docu-reality rilasciate in un video dall'account ufficiale del programma Mediaset, osserva a distanza il comportamento del compagno ed esclama scandalizzata. "Oddio, ma cosa sta facendo? Non ci credo", commenta stupita.

Il fidanzato è Pietro Delle Piane che si è sciolto, evidentemente, con una single tentatrice.. La showgirl aveva dichiarato che il rapporto con il suo ex Fabiano era spesso motivo di discussione tra lei e Pietro. Per questo negli ultimi tempi aveva iniziato a sentirlo di nascosto, cancellando i messaggi e le telefonate per non farsi scoprire. Ora è successo dell'altro. Giovedì scopriremo.