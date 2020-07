I Beckham in Puglia: vacanza o prove di matrimonio per Brooklyn e Nicola Peltz a Borgo Egnazia?

21 luglio 2020 a

I Beckham in Italia: l'ex calciatore di Manchester Utd, Real Madrid e Milan insieme a Victoria, ex Spyce Girls, con tutta la famiglia si trovano in Puglia. Come l'anno scorso. Sono arrivati nel Meditterraneo la scorsa settimana e hanno scelto una tipica masseria come riporta in esclusiva, con tanto di foto, il Daily Mail (clicca qui).

David e Victoria si stanno godendo le vacanza e sono stati paparazzati mentre, in tenuta da mare, hanno raggiunto una piscina. Con loro ci sono i figli Romeo, Cruz, Harper e Brooklyn, così come la nuova fidanzata di Brooklyn, Nicola Peltz. Alcune indiscrezioni raccontano che il viaggio, oltre che di piacere, sia una sorta di sopralluogo per il matrimonio tra Brooklyn e Nicola, annunciato per il 2021. La location di Borgo Egnazia - paradiso a cinque stelle che ha ospitato già la cerimonia Justin Timberlake e Jessica Biel nel 2012 - sembrerebbe la preferita della giovane coppia. Con la benedizione di papà David e mamma Victoria.

