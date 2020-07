La reunion della sorelle Balivo: sole, spiagge e mangiate a Favignana

21 luglio 2020 a

a

a

Continuano i festeggiamenti per il matrimonio di Sarah Balivo, sorella di Caterina conduttrice Rai nelle ultime stagioni. Favignana, in Sicilia, è stata la location scelta per la celebrazione perché la famiglia Balivo ci ha sempre trascorso le vacanze. Un'occasione imperdibile per riunire le tre sorelle: oltre la neo sposina Sarah, la più famosa Caterina, c'è anche Francesca.

Sarah Balivo, matrimonio a Favignana. La sorella di Caterina ha sposato il fidanzato storico Piero

Su Instagram si sprecano video (anche della cerimonia), foto e ora anche un po' di relax con Caterina che ne sta approfittando per un po' di vacanza con la sua famiglia all'insegna di sole, spiagge e mangiate a base di pesce e specialità siciliane.