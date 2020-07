Stasera in tv 20 luglio, su Rai 1 in seconda serata Sette Storie: le grandi serie

20 luglio 2020 a

Stasera in tv 20 luglio, in seconda serata su Rai 1 torna Sette Storie, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni. Giunto alla quarta puntata, dalle ore 23.35, si occupa delle grandi serie televisive. Da Doc alla Casa di carte, le fiction più viste negli ultimi mesi. Ma come nascono questi fenomeni? Chi è a scrivere le storie? Incontro sul set con Luca Argentero ed Elena Sofia Ricci, intervista a Giacomo Campiotti, regista di Braccialetti rossi. E ancora il ricordo di Andrea Camilleri nelle parole di Maurizio De Giovanni e di Michele Riondino. Quest’ultimo – protagonista de “Il giovane Montalbano” – pochi minuti dopo la puntata in onda in prima serata, “esce” dal personaggio e omaggia il grande scrittore.