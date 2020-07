Stasera in tv 20 luglio, su Tv8 il film Chloe tra seduzione e inganno: la trama

20 luglio 2020 a

a

a

Chloe tra seduzione e inganno è il titolo del film in programma stasera in tv, 20 luglio, su TV8. Genere drammatico, realizzato nel 2009 tra Stati Uniti, Canada e Francia. La regia è di Atom Egoyan. Del cast fanno parte Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Nina Dobrev, Max Thieriot, Meghan Heffern, Laura DeCarteret. Il film racconta le vicissitudini di Catherine e David. I due sembrano formare una coppia perfetta. Lei è medico, lui insegnante, sono felicemente sposati e hanno un figliolo adolescente. Una vita invidiabile. Ma un giorno lui perde un aereo e in lei nasce il sospetto che non sia fedele. A quel punto assolda una escort con l'obiettivo di mettere alla prova il marito.