Televisione, "The Sinner" in prima tv su Mediaset la seconda stagione su Canale 20

20 luglio 2020 a

a

a

Da mercoledì 22 luglio in prima tv su canale 20 arriva la seconda stagione di "The Sinner", la serie tv americana antologica intrisa di mistero. Dopo l'enorme successo della prima - basata sull'omonimo romanzo scritto da Petra Hammesfahr - a grande richiesta l'ideatore Derek Simonds ha prodotto il sequel che sarà trasmesso per la prima volta in chiaro sui canali Mediaset.

Ne dà comunicazione quimediaset.it . Il personaggio femminile di questa seconda stagione è Vera Walker al secolo Carrie Coon, già volto di "Leftovers" e "Fargo". La serie si apre con il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) che fa ritorno nella sua città natale per indagare sull'uccisione di una coppia. Il duplice omicidio è avvenuto in un motel e, se sull'identificazione dell'uomo non c'è nessun problema, il nome della donna resta a lungo sconosciuto. Ad aiutare Ambrose nella ricerca della verità c'è Heather Novack (Natalie Paul), appena diventata detective.

Nonostante l'assenza di Jessica Biel (alias Cora Tannetti), protagonista indiscussa della prima stagione, gli 8 episodi che compongono il seguito di "The Sinner" hanno convinto la critica e il pubblico che ha molto apprezzato lo sceneggiato. Tant'è che ci sarà una terza serie al momento in fase di lavorazione.