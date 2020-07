Stasera in tv 20 luglio film su Nove, Breakdown: la trama e il cast

20 luglio 2020 a

Alle 21.30 stasera in tv, 20 luglio, su Nove è in programma alle 21.30 il film Breakdown. Si tratta di un thriller del 1997, girato negli Stati Uniti per la regia di Jonathan Mostow. Del cast fanno parte Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen Quinlan, Rex Linn. Il film racconta la storia di una coppia che ha deciso di cambiare vita e lavoro e si trasferisce in California a bordo di una bella jeep che è tutto quello che possiede. Durante il viaggio una banda di rapinatori, guidata da un camionista, pensando di avere a che fare con persone ricche, rapisce la donna e chiede al marito un importante riscatto. Ovviamente lui non può pagare.