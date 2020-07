Stasera in tv 20 luglio, su Cielo il film Il riscatto: la trama

20 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 luglio, su Cielo a partire dalle ore 21.20 è in programma il film Il riscatto. Thriller del 2011, realizzato in Canada per la regia di Aaron Woodley. Nel cast Kevin Zegers, Victor Garber, Laura Vandervoot, Devon Bostick, Dustin Milligan, Ray Liotta. Dopo aver perso il lavoro, Paul Dynan cerca un modo per aiutare la propria famiglia che versa in difficoltà economiche. Organizza il rapimento dei figli di tre uomini d'affari per chiedere altrettanti riscatti da un milione di dollari. Ma proprio nella notte in cui i padri sono costretti a scegliere tra la vita dei loro ragazzi e i soldi, accade qualcosa di inatteso che complica tutto.