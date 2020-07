Film stasera in tv 20 luglio, su Iris c'è Danko con Arnold Schwarzenegger: la trama

20 luglio 2020 a

E' Danko il film in programma stasera in tv, 20 luglio, su Iris a partire dalle ore 21. E' una pellicola d'azione, realizzata negli Stati Uniti nel 1988. La regia è di Walter Hill e del cast fanno parte Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Ed O'Ross, Peter Boyle. Il film racconta la missione di Ivan Danko, un capitano della polizia sovietica che viene inviato a Chicago per catturare Viktor Rostavili. Viktor è un trafficante di droga che ha ammazzato il miglior amico e collega di Danko. In America il poliziotto sovietico si ritrova a lavorare con un agente estroverso, Art Ridzik. La differenza di carattere e di stile provoca diversi problemi nel rapporto tra i due. E intanto Viktor semina il panico.