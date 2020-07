Stasera in tv 20 luglio, su Rai Movie il film L'uomo del fiume nevoso: la trama

20 luglio 2020 a

a

a

L'uomo del fiume nevoso. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 20 luglio, a partire dalle ore 21.10 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola di avventura, realizzata nel 1982 in Australia per la regia di George Trumbull Miller. Del cast fanno parte Tom Burlinson, Kirk Douglas, Jack Thompson, Sigrid Thormton. Il film racconta la storia del giovane Jim Craig. Dopo aver perso il padre, è costretto a scendere dai monti, dove vive, in pianura per dimostrare di essere un vero uomo e di meritarsi il posto tra la sua gente. Trova lavoro del ranch di un mandriano, Harrison. Fa presto amicizia con la figlia del datore di lavoro, ma Harrison non apprezza e spedisce la ragazza in collegio. Lei fugge di casa.