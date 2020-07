Barbara d'Urso, show confermati e arriva lo spot: eccola nel video in versione vacanziera e bagnina

La nuova stagione su Canale 5

Barbara d’Urso in tv anche quando i suoi programmi non ci sono. Ma vengono annunciati quelli per la prossima stagione. La conduttrice napoletana è stata confermata da Mediaset in tutti i suoi show, Da settembre la vedremo quindi con Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Come ogni estate, a partire da lunedì 20 luglio, su Canale 5 va in onda il promo che annuncia il rientro di Carmelita sul piccolo schermo. In quello di quest’anno si vede la d’Urso preparare la valigia per l’estate mentre scorrono le immagini delle sue trasmissioni.

Nella scena successiva la 63enne in versione vacanziera, fuori dagli studi di Cologno Monzese, e poi indossa i panni di una bagnina con tanto di fischietto.

Pomeriggio 5 ripartirà lunedì 7 settembre, al consueto orario delle 17. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso riprenderanno, invece, domenica 13 settembre. Domenica Live torna finalmente in onda dopo un lungo stop: il format è stato sospeso lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus.