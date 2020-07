Stasera in tv lunedì 20 luglio su Rai5 "Ll'arte d' 'o sole": Renzo Arbore con Maurizio Casagrande e l'Orchestra Italiana

20 luglio 2020 a

Brani classici come “Mandulinata a Napule” e pezzi del suo repertorio televisivo come “Il clarinetto” sempre accompagnato dall’Orchestra Italiana. Prosegue il percorso di memoria di Renzo Arbore dedicato alla canzone napoletana con “Ll’arte d’ ‘o sole”, in onda lunedì 20 luglio alle 21.15 su Rai5. Il varietà, che vede anche la presenza di Maurizio Casagrande, è arricchito da documenti filmati, realizzati durante le tournee dell’Orchestra Italiana.

È il racconto di un lungo viaggio, a partire dal debutto dello showman con la sua Orchestra nel 1991 al Montreux Jazz Festival - dove Quincy Jones definì Arbore come “The new italian renaissance man” della musica e dello spirito creativo italiano - fino ai grandissimi successi in Italia e nel resto del mondo. Innumerevoli gli spettacoli realizzati in giro per il mondo: da Torino a Milano, da Napoli a Palermo, senza contare Radio City Music Hall, il Madison Square Garden e la Carnegie Hall di New York, la Royal Albert Hall di Londra, l’Olympia di Parigi, la Piazza Rossa di Mosca e moltissimi altri.