Stefano De Martino escluso dai palinsesti Rai del prossimo anno

20 luglio 2020

Stefano De Martino fuori dai progetti di Rai2. Tra le sorprese riservate dalla presentazione dei palinsesti Rai emerge in maniera vistosa l'assenza del nome di Stefano De Martino nei progetti di Rai2 per il prossimo anno. Il conduttore di Made in Sud, che andrà in onda con l'ultima puntata stasera 20 luglio è stato tra i volti di punta della rete in queste ultime due stagioni

Nei palinsesti 2020-2021 di Rai2 il suo nome non c'è. Allo stato attuale il suo ultimo impegno con Rai2 è fissato per il prossimo 27 agosto, quando presenterà il Festival di Castrocaro.

Certa è la soppressione di Stasera tutto è possibile, che non andrà in onda nella prossima stagione.