Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, programmi e film: cosa guardare. Da Made in Sud su Rai1 al film di Pieraccioni su Canale5

Le proposte dei vari canali in prima serata

Prima serata appassionante sul piccolo schermo quella di oggi, lunedì 20 luglio 2020. Tra i programmi TV di stasera c'è l'ultima puntata del programma comico "Made in Sud" condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino su Rai Due e "Quarta Repubblica" su Rete 4, Sono i film anche a tenere compagnia agli italiani che decideranno di guardare la televisione. Ecco su Rai3 "Desconocido – Resa dei conti", "Finalmente la felicità" su Canale 5, "Chloe – Tra seduzione e inganno" su Tv8 e "Yesterday" su Sky Cinema Uno.

Ecco una guida alle proposte dei vari canali

Rai Uno 21:25 – Il giovane Montalbano (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Made in Sud (Programma di intrattenimento).

Rai Tre 21:20 – Desconocido – Resa dei conti (Film d'azione)

Rai Movie 21:10 – L'uomo del fiume nevoso (Film drammatico)

Retequattro 21:25 – Quarta Repubblica (Programma di attualità)

Canale 5 21:21 – Finalmente la felicità (Film commedia)

Benedetto è un un professore di musica che vive a Lucca e che, grazie alla trasmissione "C'è posta per te" di Maria De Filippi, viene a conoscenza che la mamma, recentemente scomparsa, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana, Luna, diventata una bellissima modella. La ragazza vuole finalmente conoscere il fratello e tra i due si instaurerà un bellissimo rapporto che li aiuterà anche a superare problemi e difficoltà personali.

Italia Uno 21:30 – La mummia – La tomba dell'imperatore Dragone (Film d'azione)

La5 21:10 – Now is good (Film drammatico)

La7 21:15 – Eden: Un pianeta da salvare (Programma di approfondimento)

TV8 21:25 – Chloe – Tra seduzione e inganno (Film drammatico)

Sky Cinema Uno 21:15 – Yesterday (Film commedia)

Jack Malik è un cantautore che non riesce ad avere successo nel mondo della musica, nonostante venga supportato dalla sua manager. L'uomo viene investito da un autobus nel corso di un blackout mondiale e, quando si risveglia dopo l'incidente, si rende conto che tutto il mondo, tranne lui, si è risvegliato senza sapere chi fossero i Beatles e senza conoscere le loro canzoni. Jack inizia a sfruttare la situazione e a far passare le canzoni del gruppo rock inglese come proprie.