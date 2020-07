Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, Eden: Un pianeta da salvare su La7 con Licia Colò

Nuova puntata del programma di approfondimento: natura protagonista

Stasera, lunedì 20 luglio 2020, su La7 alle ore 21:15, ecco Eden: Un pianeta da salvare. Licia Colò conduce una nuova puntata del programma di approfondimento che ha come protagonista la Natura, le sue bellezze e i suoi paesaggi incontaminati.

"Eden: Un pianeta da salvare" oltre a condurre i telespettatori in un viaggio incantevole tra i luoghi più belli del Mondo, ha lo scopo di sensibilizzare e di far comprendere come la modernità e l'azione dell'uomo possano minacciare e compromettere l'ecosistema e la Terra, la nostra casa. Nella prima serata de La7, ecco in onda una nuova appassionante puntata.