Stasera in tv lunedì 20 luglio 2020, La mummia- La tomba dell'Imperatore Dragone su Italia1: trama

Il film La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone va in onda stasera lunedì 20 luglio in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, la trama e il cast: Il malvagio Imperatore cinese Drago, a causa di un sortilegio, è rimasto sepolto nell'argilla con i suoi 10.000 guerrieri, dotati di poteri straordinari.

La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, è diretto da Rob Cohen, vede nel cast gli attori Brendan Fraser e Jet Li. La pellicola è il terzo e ultimo capitolo della saga iniziata con La mummia e proseguita nel 2001 con La mummia - Il ritorno.